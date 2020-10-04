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Политика
Никол Пашинян высказался о необходимом для переговоров по Карабаху условии
4 октября, 2020 09:56
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение переговоров между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. Однако есть одно ключевое условие.
По словам премьер-министра Армении, Азербайджану необходимо прекратить агрессию.
«Когда есть агрессия, первая задача — защитить от нее население. Только после этого можно будет говорить о переговорах», — высказался Пашинян в Facebook.
Ранее армянский лидер заявил, что важнейшим условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.
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