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Никол Пашинян высказался о необходимом для переговоров по Карабаху условии

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 09:56
1 мин
Photo
Flickr

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение переговоров между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. Однако есть одно ключевое условие.

По словам премьер-министра Армении, Азербайджану необходимо прекратить агрессию.

«Когда есть агрессия, первая задача — защитить от нее население. Только после этого можно будет говорить о переговорах», — высказался Пашинян в Facebook.

Ранее армянский лидер заявил, что важнейшим условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.

темы
Никол Пашинян
Нагорный Карабах
Армения
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