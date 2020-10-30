Никол Пашинян поддержал российское участие в развязке карабахского конфликта

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил о приемлемости для страны, а также для непризнанной Нагорно-Карабахской республики присутствия российских миротворческих сил в зоне конфликта с Азербайджаном.

Главным препятствием для подобных действий может стать отсутствие согласия со стороны Азербайджана. Без него подобный шаг невозможен.

«На самом деле это приемлемо для Армении и для Карабаха, и это может произойти в том случае, как заявляли наши российские коллеги, если Азербайджан также согласится с этим. И вообще, любой миротворец может быть задействован с согласия сторон», — передают слова армянского лидера «РИА Новости».

Премьер также отметил, что Москва уверила его в своей, в том числе и военной, поддержке, в случае угрозы территориальной целостности Армении.