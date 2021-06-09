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Политика
Никол Пашинян отдает своего сына в обмен на армянских военнопленных
9 июня, 2021 11:07
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Ani Djaferian/Global Look Press
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына Ашота на армянских военнопленных.
Сам Ашот также заявил о своей готовности отправиться в Азербайджан, чтобы захваченные в плен армянские военные смогли вернуться домой, сообщает телеграм-канал 360tv.
Сейчас в азербайджанском плену находятся 140 армян. Баку обвиняет их в терроризме и военных преступлениях и отказывается выдавать Еревану.
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