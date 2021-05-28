Никол Пашинян обвинил экс-лидера Армении в попытке передать землю Азербайджану

Политика

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян выступил с обвинением в адрес экс-главы государства Роберта Кочаряна.

По словам Пашиняна, бывший президент пытался передать Азербайджану Мегринский район Армении в далеком 1999 году. Громкое заявление было сделано на встрече штаба правящей партии «Гражданский договор». Данный довод и. о. премьера изложил в ответ на обвинения в планах по сдаче Сюникской области.

«Если не верите мне, то недавно были опубликованы мемуары вдовы Карена Демирчяна. [Исполняющий обязанности министра обороны] Вагаршак Арутюнян — живой свидетель, присутствовавший на том заседании в 1999 году. Понимаете, да, до чего дошел абсурд?» — приводит слова Пашиняна Lenta.ru.