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Политика
Никол Пашинян готов отвести войска от границ с одним условием
29 мая, 2021 15:19
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Ani Djaferian/Global Look Press
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности отвести войска от граничащих с Азербайджаном территорий. Единственное условие - сосед сделает то же самое.
«Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка до Хознавара», - приводит слова армянского лидера агентство «Интерфакс».
Накануне стало известно о призыве к Еревану и Баку провести деэскалацию напряжения и освободить всех военнопленных.
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