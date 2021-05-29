Никол Пашинян готов отвести войска от границ с одним условием

Политика

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности отвести войска от граничащих с Азербайджаном территорий. Единственное условие - сосед сделает то же самое.

«Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка до Хознавара», - приводит слова армянского лидера агентство «Интерфакс».

Накануне стало известно о призыве к Еревану и Баку провести деэскалацию напряжения и освободить всех военнопленных.