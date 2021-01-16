Никого не слушать и делать дело — в Совфеде высказались о «Северном потоке-2»
Строительство «Северного потока-2» должно продолжаться вопреки любым разговорам и провокациям. В этом убежден член Совета Федерации РФ и заместитель председателя комитета по экономике Иван Абрамов.
Между тем, консультант Джо Байдена по экономической политике Николас Бернс убежден, что необходимо приостановить как строительство газопровода, так и санкции против него, для обсуждения США и Германией компромиссных условий.
В ходе своего разговора с журналистами Абрамов заявил следующее: «России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам».
Как передает РИА «Новости», всего осталось достроить порядка 128 километров газопровода. На данный момент работы ведутся силами корабля «Фортуна».