Никого не щадит: депутат Госдумы скончался от коронавируса

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67-летний депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от COVID-19.

Об этом сообщил его однопартиец Денис Парфенов и подтвердил зампред ЦК партии Юрий Афонин. В последние дни Агаев находился в коме.

В 2011 году он прошел в депутаты Госдумы созыва по федеральным спискам КПРФ. До сегодняшнего дня он был заместителем председателя комитета по вопросам собственности, сообщает РБК.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин удалил с заседания 74-летнего депутата Владимира Бортко. Он попросил его последовать примеру депутатов Валентины Терешковой, Владимира Ресина и Артура Чилингарова.

«Пожалуйста, поработайте в своём кабинете, потому что вы находитесь в группе риска. По всем показателям. Так зачем же вы здесь в зале?» - возмутился Володин.