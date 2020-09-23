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Политика
Никого не щадит: депутат Госдумы скончался от коронавируса
23 сентября, 2020 23:07
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Фото: Русская планета
67-летний депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался от COVID-19.
Об этом сообщил его однопартиец Денис Парфенов и подтвердил зампред ЦК партии Юрий Афонин. В последние дни Агаев находился в коме.
В 2011 году он прошел в депутаты Госдумы созыва по федеральным спискам КПРФ. До сегодняшнего дня он был заместителем председателя комитета по вопросам собственности, сообщает РБК.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин удалил с заседания 74-летнего депутата Владимира Бортко. Он попросил его последовать примеру депутатов Валентины Терешковой, Владимира Ресина и Артура Чилингарова.
«Пожалуйста, поработайте в своём кабинете, потому что вы находитесь в группе риска. По всем показателям. Так зачем же вы здесь в зале?» - возмутился Володин.
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