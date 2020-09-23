Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Никогда такого не было и вот опять. Госдума обвинила США в управлении протестами

Антон Мельников
23 сентября, 2020 19:51
2 мин
у
Youtube / А поговорить?

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что протесты в Беларуси и российских регионах направляются из-за рубежа. Об этом Пискарев сообщил по итогам заседания комиссии, на котором обсуждалась ситуация вокруг политика Алексея Навального.

«Мы констатируем, что протестные акции, которые проходят в последние месяцы в Белоруссии и регионах России, направляются из-за рубежа. В поле зрения комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах», - заявил Пискарев.

Согласно данным Пискарева, Соединенные Штаты профинансировали создание сети «независимых блогеров», журналистов и лидеров мнений на территории Беларуси и России. Они занимаются активным освещением темы отравления Навального, а также осуществляют подготовку активистов к проведению незаконных уличных акций, передает «ТАСС».

темы
США
Россия
Беларусь
протесты
Госдума
2 мин