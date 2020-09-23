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Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что протесты в Беларуси и российских регионах направляются из-за рубежа. Об этом Пискарев сообщил по итогам заседания комиссии, на котором обсуждалась ситуация вокруг политика Алексея Навального.

«Мы констатируем, что протестные акции, которые проходят в последние месяцы в Белоруссии и регионах России, направляются из-за рубежа. В поле зрения комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах», - заявил Пискарев.

Согласно данным Пискарева, Соединенные Штаты профинансировали создание сети «независимых блогеров», журналистов и лидеров мнений на территории Беларуси и России. Они занимаются активным освещением темы отравления Навального, а также осуществляют подготовку активистов к проведению незаконных уличных акций, передает «ТАСС».