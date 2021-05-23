«Никогда не комментирую слухи»: Сергей Лавров о встрече Путина и Байдена

Политика

В России изучают предложение о встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва относится позитивно к предложению встретиться. При этом он не подтвердил информацию о том, что местом встречи лидеров может стать Швейцария.

«Никогда не комментирую слухи», - сказал Лавров.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена готовится, а выбор города для проведения саммита – вопрос технический, пишет «Московский комсомолец».