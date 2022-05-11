«Никаких ХНР»: новые власти Херсонской области попросят Путина присоединить регион
Херсонская область попросит президента России Владимира Путина ввести область в состав РФ. С соответствующей просьбой к главе государства обратятся власти взятой под контроль российской армии региона Украины.
«Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет», - сказал замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что будет «единый указ на основании обращения».
Ранее Стремоусов уже говорил о стремлении войти в состав России. Он обещал возвращение герба времен Российской империи. Стремоусов сравнивал темпы развития области с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель обозначалась как защита мирного населения Донбасса. Для реализации Россия планирует провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Стороны несколько раз проводили переговоры, но письменных соглашений пока нет.