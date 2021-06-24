«Ни в коем случае нельзя страну никому отдавать»: Лукашенко объяснил свои претензии к оппозиции
Бегущие из страны белорусы, которые ведут оппозиционную деятельность из-за рубежа, не предлагают конкретных проектов в сфере производства и сельского хозяйства. Поэтому передавать кому-либо власть в Беларуси нельзя. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита в Гродненскую область.
«Вы же видите: у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить, - заявил президент. - Они не говорят о том, что надо производить, сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Нет».
Кроме того, «надо же будет рассчитаться» за содержание бежавших из страны белорусов с иностранными государствами, считает Лукашенко.
Исходя из озвученных причин, президент убежден, что передача власти в республике недопустима.
«Поэтому ни в коем случае нельзя страну никому отдавать», - приводит слова Лукашенко пресс-служба.