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Политика
Ни посла, ни консульства: рассорившаяся с Россией страна уходит с территории РФ
12 мая, 2022 19:07
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Посол Литвы в России будет отозван, а генконсульство в Санкт-Петербурге закроется начиная с лета. Проект декрета о таких дипломатических шагах был внесен в литовский сейм.
Согласно опубликованным на сайте парламента Литвы документам, чрезвычайный и полномочный посол республики отзывается и освобождается от должности с 1 июня. С 7 июня ликвидируется генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.
Проект документов подготовило литовское МВД.
Ранее, на фоне российской военной кампании в Украине, Литва признала Россию террористическим государством. При этом действия российских ВС РФ на украинской территории признаны «геноцидом украинского народа».
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