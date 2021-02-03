«Нездоровые политики»: Посол РФ отреагировал на заявление о ядерной войне со стороны США
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление сотрудника Пентагона о том, что между РФ, США и Китаем может разгореться ядерная война.
Он сомневается, что в американском Минобороны действительно раздумывают о подобном конфликте.
«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», - заявил дипломат.
Напомним, ранее глава стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард в своей статье написал, что между США и Россией, а также Китаем, может возникнуть конфликт с применением ядерного вооружения. По его словам, «существует реальная вероятность» такого кризиса, передаёт «РБК».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы.