Политика

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление сотрудника Пентагона о том, что между РФ, США и Китаем может разгореться ядерная война.

Он сомневается, что в американском Минобороны действительно раздумывают о подобном конфликте.

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», - заявил дипломат.

Напомним, ранее глава стратегического командования США вице-адмирал Чарльз Ричард в своей статье написал, что между США и Россией, а также Китаем, может возникнуть конфликт с применением ядерного вооружения. По его словам, «существует реальная вероятность» такого кризиса, передаёт «РБК».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий Европы.