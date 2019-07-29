«Независимый кандидат» Илья Яшин работает осведомителем силовиков
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«Независимый кандидат» Илья Яшин работает осведомителем силовиков

Видный оппозиционный деятель, муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин оказался завербованным властями агентом

Который, как минимум, год информировал Кремль обо всех планах оппозиции и отрабатывал провокации. Подтверждающие этот шокирующий для сторонников оппозиции факт документы показал известный telegram-канал «Выпускайте Кракена» со ссылкой на инсайд из силовых структур.

Из фото документов понятно, что Яшин попал в разработку в марте прошлого года, а вскоре уже подавал соответствующие доклады куратору в органах. Например, в документе от 25 июля говорится, что некий агент «Сигнал» сообщил важные детали о планируемом оппозицией митинге 27 июля, но так как ему на телефон стали поступать странные звонки с угрозами, лучше бы Яшину недолго отдохнуть от публичности под предлогом административного ареста.

Именно Яшин громче всего звал людей на Трубную после прохода по Тверской. Это место стало «новой Болотной» - знаковым центром сбора оппозиционно настроенных активистов, так что выглядел призыв «Все на Трубную!» очень естественно, однако именно там митингующую разгоряченную толпу взяли в кольцо ОМОНа, перекрыв все выходы с площади и из метро, после чего силовики выловили особо горячих провокаторов и митинг закончился.

Вспомним и то, что сам Илья Яшин до Трубной в тот вечер действительно не доехал – его задержали, после чего сообщили об аресте на 10 суток. По итогам акции на различный срок арестовали и других организаторов митинга, за исключением матери малолетней дочки Любови Соболь.

Оппозиция еще в субботу заявила о новой акции 3 августа, и этот митинг власти Москвы согласовали. Но даже если кто-то из лагеря Навального решится устроить провокацию, и что-то пойдет не так, ценный кадр силовиков Илья Яшин точно не пострадает, так как будет отдыхать под «арестом».

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