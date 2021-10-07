«Незамедлительно разоблачить»: Европа готовит громкое обвинение о связи РФ, Беларуси и нелегальной миграции
Ответственность за миграционный кризис на границах Беларуси и стран ЕС и использование мигрантов в качестве «гибридного» инструмента лежит не только на Минске, но и на Москве. Кремль поддерживает и репрессии президента Беларуси Александра Лукашенко против своих граждан и причастен к «гибридным действиям режима Лукашенко». Об этом планируют заявить депутаты Европейского парламента, исходя из проекта резолюции по ситуации в белорусском государстве.
Согласно документу, Европарламент призывает «незамедлительно разоблачить поддержку», которую Кремль оказывает «жестоким действиям Лукашенко против народа Беларуси». Также необходимо разоблачить причастность Москвы к «гибридным действиям режима Лукашенко против Евросоюза, включая использование мигрантов в политических целях». Евродепутаты подчеркивают, что Кремль несет ответственность за такие действия.
Проект резолюции может быть принят на пленарной сессии 7 октября. Тем не менее документ будет носить декларативный характер, а не обязательный. В то же время институты ЕС должны учитывать мнение евродепутатов, отмечает РИА «Новости».