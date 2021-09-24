Невинный вопрос о собаке и лошадке Путина обнажил дистанцию между президентом и его пресс-секретарём Песковым
В данный момент президент РФ Владимир Путин находится на самоизоляции и у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова нет подробной информации о том, как проводит время глава государства. В частности, он не знает, видится ли Путин со своей собакой и лошадью. Об этом рассказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, Путин продолжает работать в обычном режиме, но личных контактов с ним у него нет. При этом глава РФ обладает доступом ко всем необходимым документам, средствам связи и поступающим докладам. Также он держит постоянную связь с сотрудниками администрации и членами правительства.
«Это обычный, временами почти круглосуточный процесс работы», - отметил пресс-секретарь.
В то же время все подробности того, как проводит время президент, Пескову неизвестны. Так, он не смог ответить на вопрос, видится ли президент на самоизоляции со своей лошадью и собакой.
«Всё-таки карантин, я не имею возможности лично общаться, поэтому не располагаю такой информацией», - приводит ответ Пескова «ТАСС».