Неугодные русские офицеры

В завершающемся 2018 году не утихают дискуссии по поводу цены, которую заплатила наша страна в период Великой Отечественной войны из-за массовых репрессий 1937-1938 годов. Как известно, события 80-летней давности коснулись не только обычных граждан, но и командного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА).

По разным данным, под следствием оказались от 7 до 12 тысяч военнослужащих, более 14 тысяч командиров в званиях от лейтенанта до капитана были уволены из ВС. В своих трудах сотрудник Института военной истории Министерства обороны СССР Олег Сувениров упоминает о 500 арестованных высших офицеров (от полковников до маршалов). Причём 412 военачальников были расстреляны, ещё 29 скончались в ожидании приговора. Лишь малая часть уцелевших офицеров была реабилитирована при жизни.

Удар по Генштабу

С какой целью проводилась грандиозная чистка верхушки РККА? Наиболее распространённое объяснение сводится к тому, что сталинский режим уничтожал царских офицеров и потенциальную оппозицию в лице ярых большевиков-«ленинцев» («старую гвардию»). Правда, роль Иосифа Джугашвили в этом процессе по-прежнему остаётся загадкой. Либеральные эксперты видят в репрессиях исключительно «руку Сталина», другая часть историков указывает на переплетение совершенно разных причин.

Пожалуй, самой известной жертвой репрессий стал герой Гражданской войны, бывший заместитель наркома обороны СССР маршал Михаил Тухачевский, который оказался участником «троцкистского заговора». Тем не менее, в 1937-1938 годы маховик коснулся множества других менее известных военачальников, теоретический вклад которых до сих пор остаётся недооценённым.

Мощнейший удар организаторы репрессий нанесли по Генеральному Штабу и, в частности, по Академии ГШ, где трудились десятки «старорежимных офицеров». По надуманным предлогам были казнены начальник кафедры организации и мобилизации комкор (генерал-лейтенант) Михаил Алафузо, начальник кафедры тактики высших соединений комдив (генерал-лейтенант) Павел Вакулич.

К высшей мере были приговорены помощник начальника кафедры тактики высших соединений и помощник начальника кафедры мотомеханизированных войск комбриг (генерал) Арсений Малевский, старший руководитель кафедры оперативного искусства и стратегии комдив Евгений Сергеев. Чудом смертной казни избежал арестованный 17 сентября 1938 года начальник кафедры подготовки страны к обороне комдив Ян Алкснис.

Репрессии 1937-1938 годов миновали начальника кафедры военных сообщений (ВОСО) комбрига Николая Трубецкого. Но в самом начале ВОВ он был арестован и обвинён в антисоветском военном заговоре, который якобы организовали командиры Западного фронта. 23 февраля 1942 года Трубецкого расстреляли.

Как можно оценить потери, которые понесла РККА 80 лет назад? Приведём один красноречивый пример. 17 июля 1937 года был арестован начальник кавалерийских курсов усовершенствования высшего командного состава комкор Михаил Баторский. В феврале 1938 года его казнили. Чем знаменит этот «враг народа»? Курсы, которые вёл Баторский, заканчивали будущие маршалы СССР Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Андрей Ерёменко, Иван Баграмян.

Сколько ещё талантливых полководцев могли бы подготовить Баторский и другие репрессированные преподаватели Академии Генштаба перед схваткой с нацисткой Германией?

«Мы не опираемся ни на какие авторитеты»

Весьма показательна судьба помощника начальника кафедры военной истории комдива (генерал-майор) Александра Свечина. 14 ноября 1937 год он был отстранен от чтения лекций, в декабре — арестован, в июле 1938 года — расстрелян.

Свечин преподавал в Академии Генштаба РККА с момента её основания в 1918 году и считался одним из самых талантливых педагогов и военных мыслителей. Несмотря на очевидные заслуги перед страной, он находился на «особом счету» у советской власти. В феврале 1931 года Свечин попал под репрессии в рамках дела «Весна» против бывших царских офицеров. Однако спустя год был освобождён.

Книга Свечина «Стратегия», опубликованная в 1927 году изданием «Военный Вестник», является выдающимся образцом военной мысли своего времени. Этот труд — своеобразное настольное пособие офицера Генштаба, да и не только.

В «Стратегии» прописаны азы и премудрости теории и практики военного искусства. Содержатся ответы на ряд важнейших вопросов: постановка политических целей войны, экономика боевых действий, взаимозависимость народного хозяйства и армии страны, значение для обороны государства социально-политической обстановки, дипломатические хитрости в предвоенный и военный периоды.

Также Свечин достаточно простым языком, но с соблюдением всех правил военной терминологии объясняет, как необходимо планировать мобилизацию армии; как проводить военную операцию, организовывать тыл и обеспечивать материально-техническое снабжение фронтовой группировки. Не обошёл автор вниманием даже такой аспект, как взаимодействие военных с прессой.

«Дерзость» Свечина, которая не могла не привлекать большевиков, прослеживалась уже в предисловии к книге. Он сразу подчеркнул, что военная стратегия — это подвижная область знаний, которая исключает догматизм и отсылки к авторитетам. Например, Свечин отдавал должное гению Хельмута фон Мольтке, но тут же говорил, что «целый ряд истин», справедливых в его эпоху, «ныне является пережитком».

«Мы не опираемся ни на какие авторитеты, мы стремимся воспитывать критическую мысль… Мы рассматриваем современную войну, со всеми её возможностями и не стремимся сузить нашу теорию до наброска красной советской стратегической доктрины», — писал Свечин. Он пророчески предупреждал: «обстановку войны, в которую может оказаться втянутым СССР, предвидеть необычайно трудно».

Конечно, в книге Свечина не обошлось без определённых идеологических штампов, в частности, постоянных упоминаний об «империалистической сущности» капиталистических стран. Однако автор отстраняется от необходимости бесконечно цитировать «классиков», дипломатично отмечая, что «наша авторитетность в вопросах современного толкования марксизма, к сожалению, столь ничтожна и столь горячо оспаривается, что попытка такого повторения, очевидно, была бы бесполезна».

Основная цель «Стратегии», как уточняет автор, заключается в том, чтобы «сорвать плод с древа познания добра и зла, посильно расширить общий кругозор, а не воспитывать мышление в каких-либо стратегических шорах».

Цена репрессий

Почему репрессии выкосили лучших преподавателей Генштаба? Академия ГШ в любой стране мира — это, наверное, самый «свободолюбивый» армейский институт. Генштаб отвечает за выработку направлений военного строительства и методов развития вооружённых сил. Самые лучшие военные умы занимаются кропотливой аналитической деятельностью и выработкой прогнозов. От результатов их работы зависит, к какой войне будет готовиться страна.

Преподаватель Генштаба — это, по сути, новатор, главный в государстве двигатель военной науки и военного искусства. Это человек, который способен проводить глубочайший и беспристрастный анализ военного строительства, применения вооружённых сил, выявлять допущенные ошибки и устанавливать вину отдельных полководцев. Очевидно, что для выполнения этих функций преподавателю Генштаба требуются весьма широкая свобода, отсутствие каких-либо догм и уж тем более пистолета у виска.

Что произошло с Академией Генштаба и РККА в целом после 1938 года? На ответственные должности репрессированных пришли офицеры, которые старались не идти наперекор «генеральной линии партии». Произошло стремительное возвышение далеко не самых достойных и опытных кадров. Часть «возвышенцев» были конъюнктурщиками, а как потом выяснилось — ещё и предателями. Среди этой когорты оказался «любимчик Сталина», будущий создатель РОА Андрей Власов.

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