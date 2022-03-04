Нет места для эвфемизмов: научное сообщество РФ не стало сдерживать слов по поводу происходящего в Украине
Научные сообщества сразу ряда вузов России выпустили открытые письма с осуждением военных действий на территории Украины.
Так, открытое письмо опубликовали студенты, выпускники и сотрудники Российского государственного гуманитарного университета. В обращении они осуждают «развязанную руководством Российской Федерации войну с Украиной». При этом подчёркивается, что среди выпускников РГГУ достаточно филологов, лингвистов и специалистов по международным отношениям и они могут утверждать, что происходящее в Украине называется словом «война».
«Эта война ничем не может быть оправдана и должна быть немедленно остановлена», — говорится в письме.
Аналогичные письма опубликовали научные сообщества МГУ им. Ломоносова, Высшей Школы Экономики и Московского государственного института международных отношений МИД РФ.
В МГУ также не согласились с политикой, согласно которой происходящее в Украине называют «спецоперацией».
«Действия от имени Российской федерации, которые её руководство называет «специальной военной операцией» — это война, и в этой ситуации нет места ни для эвфемизмов, ни для оправданий», — подчёркивается в открытом письме МГУ.
Научное сообщество МГИМО в своём тексте обратило внимание, что не может отмалчиваться, когда умирают люди в соседней стране.
«Мы считаем морально неприемлемым оставаться в стороне и отмалчиваться, когда в соседнем государстве умирают люди», — говорится в письме.