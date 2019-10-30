Неспокойный Таджикистан

Москва безвозмездно предоставила Таджикистану военную технику стоимостью 320 миллионов рублей. Церемония передачи вооружения состоялась в Душанбе по завершению учений войск стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019». На манёврах отрабатывалось отражение агрессии афганских боевиков.

«На аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает в себя радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства; модернизированные, до уровня современных в своем классе, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М», — заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин во время церемонии

По словам офицера, Россия передала Таджикистану проверенную и надёжную военную технику, способую «выполнять широкий круг задач в условиях современного боя». Лапин выразил надежду, что оказанная Душанбе военная помощь увеличит боевой потенциал ВС республики и «послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе».

Щедрость Москвы

С распадом СССР Россия играет ведущую роль в обеспечении безопасности Таджикистана. Без прямой и непрямой военной помощи республика, скорее всего, распалась бы на несколько враждующих территориальных образований. Только за минувшие 10 лет Душанбе безвозмездно получил вооружения и боеприпасов на несколько миллиардов рублей.

Щедрость Москвы носит вынужденный характер. Из стран Центральной Азии и участниц ОДКБ Таджикистан — обладатель самой протяжённой границы с Афганистаном. После вывода советских войск исламистские группировки контролировали в этой стране от 30 до 90% территории. Сейчас моджахеды хозяйничают на примерно 40-45% территории республики.

Доминирующим бандформированием остаётся «Талибан» (организация признана террористической в РФ). С 2014 года в стране возрастает влияние ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ)

Наиболее тяжёлая для Таджикистана ситуация сложилась в первой половине 1990-х годов в разгар гражданской войны, в которой участвовали местные исламистские движения. Афганские моджахеды десятки раз пытались миновать реку Пянж и помочь «братьям по вере». Натиск боевиков сдерживали российские войска.

19 октября 1992 года в Таджикистане была сформирована Краснознамённая Пограничная группа РФ. К сожалению, подвиги российских военнослужащих в Таджикистане в нашей стране находятся на периферии внимания политиков и СМИ. Хотя именно слабовооружённые пограничные отряды (не по своей воле) превратились в главный эшелон обороны.

13 июля 1993 года бессмертный подвиг совершила 12-я застава Московского погранотряда, принявшая неравный бой с моджахедами. В нападении на неё участвовал одиозный арабский наёмник Хаттаб.

Потеряв почти половину солдат, подразделение было вынуждено отступить. Однако после артиллерийской и воздушной поддержки 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии пограничники вернули заставу. Шесть участников этого сражения были удостоены звания Героя России, в том числе четверо — посмертно

Регулярные атаки на пограничников вынудили российское командование поменять тактику действий в Афганистане. С 1994 года наши войска стали тщательнее отслеживать передвижения моджахедов, устраивая им засады в приграничной полосе. Спустя три года, когда в Таджикистане закончилась гражданская война, и исламисты умерили свой пыл. Однако российские военнослужащие охраняли границу с Афганистаном вплоть до 2004 года.

Особая роль России в поддержке светского правительства Таджикистана выразилась в назначении в 1993 году министром обороны Александра Шишлянникова. На тот момент он был полковником, но позже получил погоны генерал-майора.

После вывода российских пограничников на страже безопасности Таджикистана находится 201-я военная база. Её численность составляет порядка 7 тысяч человек. Военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ и постоянно отрабатывают взаимодействие с армией республики.

Между тем ситуация на таджикско-афганской границе остаётся напряжённой и последовательно ухудшается. Негативную роль играет укрепление ДАИШ и неспособность (а точнее — нежелание) американских войск решать проблему «Талибана». В 2018 году США даже начали переговоры с талибами, чтобы хоть как-то сдерживать их растущее влияние

Тем не менее, присутствие войск Соединённых Штатов в Афганистане является фактором сдерживания исламистской угрозы. Вашингтон и Москва вполне могли бы стать партнёрами по урегулированию ситуации в Афганистане. Обе державы заинтересованы в стабилизации обстановки и «умеренном» поведении талибов.

Найти точки соприкосновения мешает возросшее политическое недоверие. Кроме того, Пентагон пытается перевооружить афганскую армию на собственные образцы вооружения, заместив отечественные аналоги. В целом интерес Вашингтона к Афганистану сугубо эгоистичен — для американцев главное, чтобы моджахеды не нападали на их военные объекты.

МИД РФ подозревает США в дестабилизации ситуации в Афганистане. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о наличии фактов перевозки американцами боевиков ДАИШ с Ближнего Востока в Афганистан. Однако эксперты по Афганистану считают подобные обвинениями преувеличенными.

Москве не хватает твёрдости

В сложившейся ситуации Таджикистан остаётся потенциальным объектом атаки исламистов, и самостоятельно справиться с террористической угрозой республика не в состоянии. Виной тому крайне слабый уровень экономического развития страны, создающий высокие риски для социального взрыва и исламистского мятежа. Более половины трудоспособного мужского населения Таджикистана трудятся в РФ.

Исламисты постепенно наращивают влияние не только на умы граждан, но и военных. Доказательством тому стал мятеж 2015 года, в котором приняли участие экс-заместитель министра обороны, генерал-майор Абдухалим Назарзод. Его действия поддерживала Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ, признана террористической в Таджикистане).

В том же 2015 году на сторону ДАИШ перешёл полковник ОМОН МВД республики Гулмурод Халимов. Офицер призвал сограждан стать «рабами Аллаха» и установить в стране законы шариата. Халимов был хорошо подготовленным офицером. После измены правительству он отправился на Ближний Восток, где стал «министром» ДАИШ. По разным данным, он погиб в 2017 году

В августе прошлого через Пянж переправилась группа афганских моджехедов численностью 10-12 человек. Боевики обстреляли мирных жителей Таджикистана, и через некоторое время были ликвидированы таджикскими силовиками. Это было первое за несколько лет вторжение вооружённой группировки с территории Афганистана.

Таджикская армия, несмотря на помощь со стороны России, представляет собой достаточно слабое военное образование, которому недостаёт мотивированных и квалифицированных кадров на всех уровнях.

Непоследовательно ведёт себя и руководство республики, которое должно быть благодарно России за спасение государственности во время гражданской войны и последующую безвозмездную военную поддержку.

Несмотря на это, Таджикистан проводит так называемую многовекторную дипломатию и пытается развивать отношения с США, в том числе по военной линии. Выпускником американских антитеррористических курсов был как раз мятежный полковник Халимов

В отношениях с Душанбе Москве явно не хватает твёрдости. Но, скорее всего, в Кремле опасаются, что ухудшение отношений с Душанбе приведёт к осложнению положения 201-й базы. В критический момент (вторжение боевиков или очередной исламистский бунт) Россия может не успеть оказать правительству помощь, и Таджикистан превратиться в вотчину моджахедов. Предпосылки для такого сценария уже созрели.