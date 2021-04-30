Несолидарность Беларуси с Россией проявилась в «горячем» вопросе

Политика

Первый замглавы МИД Беларуси Александр Гурьянов ответил на вопрос о возможности высылки дипломатов европейских стран в знак солидарности с Россией. Ранее страна объявила персонами нон грата дипломатов Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии.

По мнению представителя белорусского МИД, высылка - это «двусторонние вопросы» и каждая страна «выстраивает дипломатические отношения, исходя из ситуации». Гурьянов заявил «Известиям», что республика не поддерживает решения европейских стран о высылке сотрудников российских дипмиссий.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах в Врбетице. После этого страна выслала 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

В знак солидарности с Чехией о высылке объявили другие страны.