Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Несолидарность Беларуси с Россией проявилась в «горячем» вопросе

Лилия Караева
30 апреля, 2021 13:53
1 мин
Лилия Караева
30 апреля, 2021 13:53
1 мин
Встреча глав МИД России и Беларуси
MFA Russia/Globallookpress.com

Первый замглавы МИД Беларуси Александр Гурьянов ответил на вопрос о возможности высылки дипломатов европейских стран в знак солидарности с Россией. Ранее страна объявила персонами нон грата дипломатов Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии.

По мнению представителя белорусского МИД, высылка - это «двусторонние вопросы» и каждая страна «выстраивает дипломатические отношения, исходя из ситуации». Гурьянов заявил «Известиям», что республика не поддерживает решения европейских стран о высылке сотрудников российских дипмиссий.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах в Врбетице. После этого страна выслала 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

В знак солидарности с Чехией о высылке объявили другие страны.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Беларусь
Россия
Дипломаты
Высылка
Солидарность
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!