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Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле

Сергей Михневич
23 января, 2021 13:05
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 13:05
1 мин
Барнаул
amic.ru

По меньшей мере три тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Среди участников акции примерно 40% молодые люди – студенты и старшеклассники. Большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет. Есть и пенсионеры, отмечает очевидец, пишет amic.ru.

Люди скандировали лозунги, кричали речевки. Полиция и ОМОН оцепили площадь и просили граждан разойтись, несколько человек задержано. В настоящий момент участники акции разошлись.

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