Политика

По меньшей мере три тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Среди участников акции примерно 40% молодые люди – студенты и старшеклассники. Большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет. Есть и пенсионеры, отмечает очевидец, пишет amic.ru.

Люди скандировали лозунги, кричали речевки. Полиция и ОМОН оцепили площадь и просили граждан разойтись, несколько человек задержано. В настоящий момент участники акции разошлись.