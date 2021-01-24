Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Нервы накаляются: США направила авианосцы поближе к Китаю

Кирилл Савушкин
24 января, 2021 14:43
1 мин
Кирилл Савушкин
24 января, 2021 14:43
1 мин
Photo
Flickr

Минобороны США приняло решение о переброски в Южно-Китайское море группы авианосцев, после сообщения дружественного Тайваня о пролетающих над его территорией китайских самолетах.

При этом руководство Индо-Тихоокеанского командования называет данную переброску плановой. Отмечается, что китайские бомбардироващики и истребители вошли в зону ПВО Тайваня. Самолеты были способны нести на себе как противокорабельные, сверхзвуковые ракеты, так и ядерное оружие.

Представитель Госдепа США призвал КНР прекратить давление на остров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поделиться
ТЕГИ
США
Китай
Тайвань
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!