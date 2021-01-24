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Политика
Нервы накаляются: США направила авианосцы поближе к Китаю
24 января, 2021 14:43
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Минобороны США приняло решение о переброски в Южно-Китайское море группы авианосцев, после сообщения дружественного Тайваня о пролетающих над его территорией китайских самолетах.
При этом руководство Индо-Тихоокеанского командования называет данную переброску плановой. Отмечается, что китайские бомбардироващики и истребители вошли в зону ПВО Тайваня. Самолеты были способны нести на себе как противокорабельные, сверхзвуковые ракеты, так и ядерное оружие.
Представитель Госдепа США призвал КНР прекратить давление на остров. Об этом сообщает «Интерфакс».
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