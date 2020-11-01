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Политика
Неразделяющая «Грузинскую мечту» оппозиция выйдет на митинг в Тбилиси
1 ноября, 2020 10:14
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Прошедшие накануне парламентские выборы в Грузии многих оставили недовольными. В частности, ряд оппозиционных партий призывает людей к митингу в Тбилиси в воскресение.
Мероприятие запланировано на 16:00 на проспекте Руставели. Об этом раасказал один из руководителей партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия.
Как заявил политик: «Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ».
В свою очередь глава Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в узурпации власти. По его словам, прошедшие выборы не ялвяются легитимными, а потому требуется новое голосование, передает «Интерфакс».
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