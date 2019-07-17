Нерассказанная история Виктора Медведчука

19 июля на телеканале «Россия 1» состоится премьера фильма Revealing Ukraine («Борьба за Украину», также встречается другой вариант перевода — «Нерассказанная история Украины»). Автором картины является американский режиссёр Оливер Стоун.

На Украине Revealing Ukraine показать не удалось. Телеканал «112», который намеревался это сделать, был обстрелян 13 июля поздней ночью из гранатомёта. Угроза физической расправы со стороны радикалов заставила журналистов отказаться задуманного.

Скандал вокруг фильма Стоуна лишь подхлестнул интерес к нему. Что же такого особенного в новом творении американского режиссёра? Мы постараемся не быть спойлерами, и в данном материале сосредоточимся на политическом месседже Revealing Ukraine

В основном фильм состоит из отрывков интервью Стоуна с Владимиром Путиным и с его кумом, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Выбор американского режиссёра объясняется тем, что оба политика со своими взглядами как бы символизируют адекватные политические силы в двух странах, ставших по факту врагами.

В фильме Путин в сотый раз повторяет рассуждения о том, что Россия желает только добра Украине, но несогласна с политикой прозападных государств. В свою очередь Медведчук постоянно сетует на «внешнее управление», которое установили Соединённые Штаты, и доказывает аудитории, почему Москву неправильно называть «агрессором».

Главный акцент Стоун делает на личности Медведчука. Он представляется политиком, гонимым за взгляды на отношения Украины с Россией и Западом. Несмотря на угрозы и нападения на офисы его политсилы, Медведчук продолжает деятельность, направленную на освобождение украинских граждан и нормализацию контактов с Москвой, сообщается в фильме

Герой фильма Стоуна действительно занимается переговорами с РФ и ополчением об обмене военнопленными, а сейчас он пытается найти компромисс по вопросу об украинских моряках, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Может сложиться впечатление, что Медведчук был бы идеальным президентом Украины, подходящим вариантом как для своей страны, так и для России. Собственно весь фильм Стоуна, по сути, именно об этом, и представляет собой плохо завуалированный пиар кума Путина. Режиссёр соглашается со всем, что говорит Медведчук.

Собеседники хулят Соединённые Штаты, бывшего вице-президента Джо Байдена и транснациональные корпорации, которым выгодно разорение украинской промышленности. Подчёркивается тезис о том, что раскачка Украины нужна США для ослабления России, но вот какой-то особой смысловой глубины, которая являлась визитной карточкой Стоуна, в фильме нет.

Где-то с 20-й минуты становится понятно, что фильм исключает каких-либо резких поворотов, неожиданных откровений и острых вопросов двум главным действующим лицам — Медведчуку и Путину. Если опустить частности, то Revealing Ukraine — это достаточно грубая с художественной точки похвальба кума российского президента и самого Путина

Стоун отметился очередным посредственным фильмом после «Украины в огне» и «Интервью с Путиным». Также он вновь продемонстрировал свои политические симпатии к России. Конечно, ничего плохого в этом нет, но Стоун сделал реверанс в формате, который используют журналисты с отечественных федеральных телеканалов.

Но может быть Стоун трудился искренне и не зря так много внимания уделил фигуре Медведчука? 21 июля на Украине пройдут выборы в Верховную Раду. Согласно соцопросам, «Оппозиционная платформа» Медведчука уверенно удерживает второе место, уступая «Слуге народа» Владимира Зеленского. Более того, рейтинг партии значительно вырос за последние месяцы. Социологи называют разные цифры популярности «Платформы» — от 12 до 20%.

Очевидно, что в новом составе Рады Медведчук будет играть значимую роль. С его позицией придётся считаться новому президенту. Но будет ли Медведчук таким принципиальным, как в фильме, и насколько адекватна та политическая сила, которую он приведёт в Раду?

Несмотря на то, что в фильме Медведчук высказывает отрицательное отношение к госперевороту в Киеве, 2014 год стал по-настоящему звездным для него. Медведчук из достаточно влиятельного, но малоизвестного широкой публике политика становится единственным посредником в переговорах с Россией и народными республиками.

При его непосредственном участии происходит освобождение пленных бойцов ВСУ. Кроме того, если верить передаче «Схемы» («Радио Свобода»), Медведчук превратился в посредника в общении между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, фактически подменив своей фигурой всю официальную дипломатию. Совершенно беспрепятственно, вопреки законодательству (на Украине запрещены прямые авиарейсы в РФ) Медведчук с компаньонами периодически летает наличном самолёте из Киева в Москву и обратно.

В столице РФ он проводит переговоры не только с Путиным, но и с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В дружественной обстановке обсуждаются общеполитические вопросы и такая болезненная тема, как цена на газ для украинских потребителей. Медведчук при согласии российской элиты демонстрирует избирателям, что способен решить ключевые проблемы Украины благодаря хорошим связям с Москвой.

О возросшем влиянии Медведчука свидетельствует произошедшая не так давно скупка ведущих украинских телеканалов News One, «112», «Zik». По данным украинских СМИ, под контролем кума Путина находится «Интер». Таким образом Медведчук получил возможность транслировать свои взгляды на большую часть телеаудитории Украины

Действия Медведчука киевские власти воспринимают как попытку «пророссийского реванша», а его самого называют «агентом Путина». Однако в реальности герой фильма Стоуна является неоднозначной фигурой.

Например, именно он стоит за развалом стремительно набиравшего в 2016-2018 годы популярность «Оппозиционного блока» перед выборами президента Украины. Партия раскололась на собственно «Оппозиционный блок» и «Оппозиционную платформу».

В результате от оппозиции на пост главы государства были выдвинуты два кандидата Юрий Бойко (человек Медведчука) и Александр Вилкул («Оппозиционный блок»). Неудивительно, что предпочтения избирателей Юго-Востока разделились, а значительная часть граждан и вовсе отдала голоса за Зеленского.

Подыграла Медведчуку и Российская Федерация. В конце 2018 года против деятелей «Оппозиционного блока» правительство РФ ввело санкции. В чёрный список не попали люди Медведчука и наиболее одиозные сторонники Порошенко, приложившие немало усилий для разжигания ненависти между русскими и украинцами

Это послужило поводом для небезосновательных разговоров о том, что Москва сделала ставку на переизбрание Порошенко, надеясь сохранить канал связи с Киевом через Медведчука. В «Оппозиционном блоке» уверены, что выдвижение Бойко было необходимо для того, чтобы Пётр Алексеевич с разгромным счётом победил во втором туре.

Стоит ли удивляться, что в списках «Оппозиционной платформы» есть люди Порошенко. Но настоящим плевком в лицо избирателей Юго-Востока стало включение в списки политсилы Медведчука открытого нациста. Речь идёт об Илье Киве, который обещал научить народ Донбасса «любить Украину».

И ведь все эти факты находятся на поверхности! Об этом снято сотни роликов в YouTube, написаны тысячи материалов в электронных и печатных СМИ. Однако Оливер Стоун и его команда предпочли проигнорировать тёмную сторону фигуры Медведчука и его партии. Более того, в фильме утверждается, что главный герой «находился в жёсткой оппозиции» режиму Порошенко

Если подводить некий итог, то Revealing Ukraine снят лишь с одной целью — навязать россиянам, украинцам и западной аудитории положительное отношение к Медведчуку. Фильм, который будет показан 19 июля, является проявлением либо интеллектуальной импотенции Стоуна, либо продуктом, изготовленным по заказу.