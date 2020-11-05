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После внесения поправок в Конституцию РФ гарантии безопасности для бывшего президента страны и членов его семьи расширятся. Депутаты Госдумы выступили с инициативой об их пожизненной неприкосновенности.

Кроме того, согласно действующему законодательству, экс-главу государства нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за поступки, совершенные им в период правления. Никто не имеет права арестовывать его, проводить обыски в его доме и месте работы, а также проводить досмотры. Новый законопроект исключает упоминание о сроках совершения преступления.

Лишить неприкосновенности бывшего президента страны может лишь председатель Следственного комитета РФ после получения соответствующего разрешения от Госдумы и Совета Федерации. И то только в том случае, если преступление расценивается как «тяжкое» – а это сперва должны установить в Верховном и Конституционном суде.

«Решение ГД о выдвижении обвинения и решение СФ об отрешении Президента от должности, о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения специальной комиссии, образованной ГД», – говорится в сообщении Государственной Думы.