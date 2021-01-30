Новости Политика
Политика
Неприкасаемых нет: замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
30 января, 2021 08:36
1 мин
1 мин
Flickr
Заместителя руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Романа Исайкина подозревают в получении взятки. После задержания подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания, сейчас он находится под домашним арестом.
В отношении Исайкина возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», полковник юстиции уже уволен с места службы. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Ранее виновным в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий был признан экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края, пишут Аргументы и факты.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку