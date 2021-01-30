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Неприкасаемых нет: замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку

Сергей Михневич
30 января, 2021 08:36
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 08:36
1 мин
Заместителя руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Романа Исайкина подозревают в получении взятки.
Flickr

Заместителя руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Романа Исайкина подозревают в получении взятки. После задержания подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания, сейчас он находится под домашним арестом.

В отношении Исайкина возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», полковник юстиции уже уволен с места службы. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Ранее виновным в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий был признан экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края, пишут Аргументы и факты.

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