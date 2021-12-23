«Неприемлемо. Ну чего здесь непонятного?»: Путин ответил на волнующий западные страны вопрос
Запад должен понять, что для России является неприемлемым дальнейшее продвижение блока НАТО к границам РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос зарубежной журналистки британского канала Sky News.
Президенту напомнили, что в последнее время в международной повестке звучит тема договора о гарантиях безопасности.
Журналистка спросила, может ли Путин «безоговорочно гарантировать», что Россия не будет нападать на Украину или других соседей, или же решение Москвы будет зависеть от ситуации.
«Наши действия будут зависеть не от ходе переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу», — ответил президент.
Москва, по словам Путина, дала «ясно и чётко» понять, что дальнейшее продвижение альянса НАТО на восток «неприемлемо».
«Ну чего здесь непонятного?», — отметил президент, намекнув, что страны Запада ставят близ российских границ ракеты.