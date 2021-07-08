«Неприемлемые высказывания!»: слова представителя французского МИД «взбесили» Марию Захарову
Слова госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона о том, что страны ЕС не должны признавать вакцины от коронавируса из России и Китая неприемлемы. Подобные призывы приводят к конфронтации в то время, как мир «проходит тяжелейшие испытания». Так прокомментировала слова Бона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Неприемлемые высказывания!️», — заявила она.
По словам Захаровой, призыв Бона является гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма». Она пояснила, что из-за нежелания признавать иностранные вакцины, «целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией». Такое мнение она высказала в своём Telegram-канале.
Она добавила, что, в период борьбы всего мира с эпидемией, Запад демонстрирует особый цинизм и на первое место ставит свою прибыль, а не гуманистические идеалы, передаёт РИА «Новости».
Ранее госсекретарь при французском МИД заявил, что Франция призывает страны-члены ЕС ограничиться только теми вакцинами от коронавируса, которые получили одобрение от Европейского агентства лекарственных средств. От использования остальных вакцин, в частности российских и китайских, страна рекомендует отказаться.