Неожиданное возвышение Юнуса-Бек Евкурова

В должности замминистра обороны бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полётов авиации. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании в здании на Фрунзенской набережной. Он напомнил, что Евкуров был назначен на должность замглавы Минобороны указом президента РФ от 8 июля.

Заявление Шойгу вызывает определённое недоумение. Евкуров — прежде всего кадровый десантник, ставший в 1999 году героем знаменитого броска на приштинский аэропорт Слатина. Без сомнения Евкуров является высококвалифицированным военным кадром. В 1997 году он закончил Академию им. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба.

У Евкурова есть опыт взаимодействия с авиационными подразделениями, но со спецификой службы ВВС он не знаком. В связи с этим можно предположить, что назначение экс-главы Ингушетии на должность замминистра обороны является либо очередным кадровым чудачеством руководства РФ, либо Евкурова двигают наверх по служебной лестнице

В Сети уже появились мнения о том, что Евкуров, недавно получивший погоны генерал-лейтенанта, может стать министром обороны. При этом Шойгу якобы отправят руководить Роскосмосом. Не исключено, что это прогноз действительно сбудется: бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин не справляется со своими обязанностями, и Россия продолжает сдавать позиции в космосе, чьё военное значение исключительно велико.

Версия о грядущем возвышении Евкурова основывается на том, что он является абсолютно лояльным Кремлю человеком и профессионалом в военной сфере (в отличие, кстати, от того же Шойгу, который не служил в Вооружённых силах, но считается эффективным «кризис-менеджером широкого профиля»). Также в какой-то мере в пользу Евкурова говорит его возраст: 30 июля ему исполниться 56 лет, Шойгу — сейчас 64 года.

Помимо прочего, возвышение Евкурова позволит в какой-то мере сбалансировать внутриполитическую жизнь в РФ. Фигура Евкурова уже давно воспринимается как «дружеский противовес» главе Чечни Рамзану Кадырову, известному своими амбициями и влиянием, которое простирается далеко за пределы республики

С обязанностями руководителя Ингушетии Евкуров в целом справлялся удачно и не допускал критичных ошибок. Главная заслуга нынешнего замминистра обороны состояла в том, что он смог навести в республике относительный порядок в сфере безопасности.

Первые годы Евкуров активно общался с местными жителями, имамами различных ветвей ислама и лидерами влиятельных кланов, стараясь не допустить взрыва недовольства и междоусобного конфликта. Огромное количество вопросов Евкуров решал лично. Кроме того, он не боялся усмирять пыл силовиков и устраивал амнистию для боевиков, пытаясь интегрировать их в мирную жизнь.

Однако Евкуров не мог до бесконечности решать немыслимое количество споров в ручном режиме. В Ингушетии требовалось создать более-менее сносно работающую систему власти, институты и механизмы взаимодействия с жителями, духовенством и старейшинами. Справиться с этой задачей Евкурову не удалось, и он естественным образом отдалился от народа.

Авторитет Евкурова подточил скандал с установлением новой административной границы с Чечнёй. В сентябре 2018 года Магас отдал Грозному участок Сунженского района. Евкуров намеревался положить конец длительному территориальному спору с соседней республикой, но вызвал бурное недовольство ингушей. С осени 2018 года и до сегодняшнего дня в Ингушетии не прекращаются акции протеста. Уступка, на которую пошёл Евкуров, воспринимается как слабость

Ещё одна неудача ждала Евкурова на поприще экономики. За 10 лет его правления республика осталась одним из самых депрессивных регионов РФ. По состоянию на июль 2019 года Ингушетия занимает 81-е место по уровню доходов населения (данные РИА Рейтинга). За чертой бедности проживает почти треть жителей, в нищете (то есть у людей не хватает денег даже на еду) — свыше 5%. Безработица в Ингушетии, по разным данным, достигает 30-60%.

Стоит ли возлагать на Евкурова вину за такое печальное положение дел в вверенном ему регионе? С одной стороны, как глава республики он несёт ответственность за уровень её социально-экономического развития. С другой стороны, у Евкурова не было толковой команды управленцев. Сам он специалистом в народном хозяйстве не является, да и на пост главы северокавказской республики человека с погонами в Кремле назначают явно не с целью совершения экономического рывка.

Со своими главными задачами — недопущение роста радикальных исламистских настроений в Ингушетии и борьба с террористическим подпольем Евкуров справился успешно. На всё остальное (учитывая реалии Северного Кавказа) — по большому счёту можно закрыть глаза

В Ингушетии Евкурову явно было тесно. Теперь Кремль даёт ему возможность проявить свои деловые качества на посту замминистра обороны. Будем ждать первых результатов и вероятного возвышения генерал-лейтенанта. Несмотря на очевидные заслуги Шойгу на посту главы Минобороны, для Сергея Кужугетовича на ближайшие годы, скорее всего, найдётся другая работа.