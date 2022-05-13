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Политика
Необходимые для контрнаступления украинских сил мосты в Харьковской области взорвали
13 мая, 2022 15:58
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Pixabay
CNN сообщает о взрыве трех мостов в Харьковской области. Они нужны для контрнаступления украинских сил, а разрушение мостов усложнит переход через реку Северский Донец.
Речь идет о сооружениях возле населенных пунктов Рубежное, Старый Салтов и Печенеги.
Ранее сообщалось о четвертом ударе по мосту через Днестровский лиман. Этот мост имеет стратегическое значение.
Он расположен в районе Затока и связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины. В случае уничтожения проехать по суше можно будет только через Молдову.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является защита мирного населения Донбасса.
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