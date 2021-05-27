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Политика

«Ненормальная страна»: один из европейских лидеров резко высказался о России

Артем Денисов
27 мая, 2021 02:19
1 мин
Артем Денисов
27 мая, 2021 02:19
1 мин
Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa
Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa

Польский президент Анджей Дуда считает, что Россия нарушает международное право и является «ненормальной страной».

Такие резкие слова лидер страны произнес во время визита в Грузию. «Россия — ненормальная страна, это не та страна, которая ведет себя нормально, это страна-агрессор», — сказал Дуда. Он отметил, что ситуация требует решительных действий со стороны других стран, сообщает агентство PAP.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам внешней политики. В частности, он упомянул отношения с Польшей.

По словам Лукашенко, власти должны вернуться к «последовательной» и «проактивной» белорусско-польской политике. При этом, Беларусь не собирается доводить до конфронтации, однако может проявить силу.

Ранее по теме:  «Хватит быть пассивными наблюдателями»: Лукашенко пообещал «дать по морде» Польше
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Польша
Политика
Россия
Анджей Дуда
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