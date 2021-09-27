Немцы оказались недовольны преемником Ангелы Меркель. Результаты выборов могли быть совершенно иными
Более 60% жителей Германии считает, что представленный в качестве преемника канцлера Ангелы Меркель, Армин Лашет должен покинуть пост главы партии ХДС. Больше половины немцев убеждены, что кандидатура на смену Меркель была подобрана неудачно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел исследовательский институт Forsa.
53% респондентов назвали Лашета плохой заменой Меркель в качестве преемника. Из опроса следует, что при выдвижении на пост канцлера председателя партии ХСС Маркуса Зёдера, блок мог бы получить еще 11% от избирателей конкурирующих партий.
Блок ХДС/ХСС во главе с Зёдером мог бы заполучить больше 30% голосов, а не 24,1%, как это произошло. Кроме того, лишь 30% респондентов считают, что представители блока должны войти в правящую коалицию, передаёт «Карточный Домик: Европа».
Отметим, прошедшие выборы в бундестаг стали проигрышными для партии Меркель. Для блока нынешнего канцлера, которая вскоре покинет свой пост, результат на голосовании стал худшим в истории.