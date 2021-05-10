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Немецкого депутата одолела «жажда» после прививки российским препаратом

Антон Мельников
10 мая, 2021 18:44
2 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 18:44
2 мин
Tobias Hase/dpa/globallookpress
Tobias Hase/dpa/globallookpress

Приехавший в Москву депутат Бундестага Дитер Дэм получил прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». После укола у него появилось сильное желание выпить пива. Реакция немецкого депутата попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

В ролике видно, что Дэму выдали документы о получении прививки от коронавируса, в том числе, сертификат вакцинации. После медсестра проводит инъекцию и накладывает повязку депутату.

После процедуры Дэм сообщил, что отлично себя чувствует и с удовольствием выпил бы пива, однако ему запретили врачи.

«Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник V» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива», — приводит его слова РИА «Новости».

Дэм добавил, что выбрал векторную вакцину «Спутник V», потому что она более безопасна с точки зрения побочных эффектов. То, что российский препарат не был допущен на рынок Германии сам депутат связывает с политическими причинами, передает телеканал «360».

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ТЕГИ
Вакцина
Бундестаг
Спутник V
Вакцинация
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