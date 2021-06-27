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Политика
Немецкий журналист: Отказ от совместного саммита с Россией для ЕС может стать фатальным
27 июня, 2021 16:01
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Pixabay
Европейцам нужно поступать по примеру США и общаться с Россией, заявила немецкий журналист Сабина Шольт.
Отказ от проведения саммита может быть фатальным, так как против встречи голосовали восточноевропейские страны.
«Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны — члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы», - сказала она.
Шольт считает, что страны ЕС должны отбросить все разногласия и начать диалог с Россией, пишет «Московский комсомолец».
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