«Нельзя втянуться в дерьмо»: Александр Лукашенко отказался «втягиваться» в войну России с Украиной
Республика Беларусь не будет «втягиваться» в военный конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.
Он заявил, что Беларусь не будет делать никаких «ошибочных шагов».
«Мы не собираемся втягиваться в войну, во-первых», — заявил Лукашенко.
Он пояснил, что Беларусь об этом никто не просил и «там без нас [Беларуси] способны разобраться».
Лукашенко напомнил о своём выступлении по случаю Дня защитников Отечества 23 февраля, где уже указывал на недопустимость участия в войне.
«Я на торжественном собрании (в честь 23 февраля – прим.) сказал: «Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и стать предателями». Теперь, наверное, вам понятно, что я имел в виду», — заявил он.
При этом Лукашенко добавил, что Минск готов оказать «всяческую поддержку», передаёт «Белта».