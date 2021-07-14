«Неконкурентное вытеснение»: МИД потребовал предоставить пострадавшие от «Спутника V» страны
Ни одна страна не пострадала от того, что использовала «Спутник V». Также ни одно государство не пострадало из-за якобы связанных с российской вакциной «политических требований». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Ранее глава немецкого МИД заявил, что российская сторона использует политическое давление в отношении тех стран, которые решили закупать у России и использовать вакцину «Спутник V». При этом Маас отметил, что европейские страны должны «не просто критиковать такие действия», а предоставить заинтересованным в вакцинах государствам «альтернативные варианты».
В ответ на такие словам немецкого министра, Захарова попросила Берлин огласить список стран, которые якобы пострадали от сотрудничества с Россией. Представитель МИД РФ подчеркнула, что российской стороне «о таких странах ничего неизвестно».
Захарова отметила, что есть государства, которые самостоятельно приняли «Спутник V» в качестве помощи при пандемии. Также есть страны, которые закупают российский препарат, и те, которые производят его самостоятельно.
«А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет», - добавила она.
Само же резкое заявление Мааса направлено на «неконкурентное вытеснение» российской вакцины, заключила Захарова.