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Политика

Неизвестный европеец подсказал Владимиру Путину нужные слова о российских вакцинах

Антон Мельников
6 мая, 2021 16:40
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 16:40
2 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

На сегодняшний день самыми безопасными препаратами от коронавируса являются российские вакцины. При этом они просты и надежны как автомат Калашникова. Об этом в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент заявил, что созданные в России препараты, в том числе зарегистрированный сегодня «Спутник Лайт», «основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями». При этом эти вакцины современны и являются наиболее надежными и наиболее безопасными.

«Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова, - отметил Путин, - Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав».

«Просты и надежны как автомат Калашникова», - еще раз подчеркнул президент.

О каком именно европейском специалисте шла речь, глава РФ не уточнил.

Также Путин добавил, что на сегодняшний день Россия - единственная в мире страна, которая готова и передаёт технологию производства препаратов от коронавируса в другие страны, передаёт РИА «Новости».

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