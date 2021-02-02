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Неизвестные обстреляли из миномета резиденцию с президентом Сомали

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 12:48
1 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 12:48
1 мин
Twitter
Twitter

Сегодня ночью в городе Дусамареб неизвестные пытались навредить президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду. Лидер государства находился в правительственной резиденции, когда на этой территории разорвались снаряды, выпущенные из минометов. К слову, всего их было девять.

Пока местные средства массовой информации не сообщают о пострадавших. Между тем власти уже предположили, что за обстрелами могли стоять исламисты из террористической организации «Аш-Шабаб», имеющей тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

Мохамед Абдуллахи Мохамед прибыл в Дусамареб накануне, 1 февраля. Он собирается провести ряд совещаний с региональными властями о предстоящих в государстве президентских и всеобщих выборах, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.

Ранее боевики обстреляли аэропорт в Йемене после прилета политиков. Погибли несколько десятков человек.

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покушение
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