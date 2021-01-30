«Неизвестная субстанция» отправила в реанимацию 11 военных в США

Политика

В американском штате Техасс, на одном из армейских постов произошла чрезвычайная ситуация. Военнослужащие ВС США после проглатывания «неизвестной субстанции» оказались в больнице.

Всего госпитализировано 11 солдат, двое находятся в критическом состоянии. Детали инцидента, произошедшего в Форт Блисс пока неизвестны, передает REGNUM.