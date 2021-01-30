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Политика
«Неизвестная субстанция» отправила в реанимацию 11 военных в США
30 января, 2021 09:49
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Flickr
В американском штате Техасс, на одном из армейских постов произошла чрезвычайная ситуация. Военнослужащие ВС США после проглатывания «неизвестной субстанции» оказались в больнице.
Всего госпитализировано 11 солдат, двое находятся в критическом состоянии. Детали инцидента, произошедшего в Форт Блисс пока неизвестны, передает REGNUM.
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