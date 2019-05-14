«Неизбежная отставка»

На фоне празднования Дня Победы осталась практически незамеченной новость о смене главнокомандующего ВМФ. 8 мая указом президента РФ Владимира Путина на эту должность был назначен 57-летний адмирал Николай Евменов. С 2012 года он служил начальником штаба Северного флота (СФ), а с 2015 года — командующим.

Северный флот возглавил командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Александр Моисеев, а ЧФ — вице-адмирал, замначальника Генштаба Игорь Осипов (в 2015-2016 годах руководил Каспийской флотилией). Экс-главком ВМФ 64-летний летний Владимир Королёв получит назначение в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК).

Королёв возглавлял Военно-морской флот с апреля 2016 года. На новой работе, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, он будет «способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ».

По информации источников РБК, Королёв займёт должность заместителя президента ОСК. В его обязанности войдёт «взаимодействие с Минобороны и другими органами власти».

О причинах увольнения Королёва с военной службы практически ничего не сообщается. Деловые российские СМИ указывают на ряд решённых им проблем. Речь прежде всего идёт о затянувшемся строительстве и ремонте кораблей. В пример приводится вышедший за установленные сроки ремонт большого противолодочного корабля проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко», затопление плавучего дока ПД-50 во время работ по единственному авианосцу РФ «Адмирал Кузнецов» и проблемы в модернизации атомного подводного флота.

Однако на официальном уровне Королёв получил достаточно высокую оценку. Например, Шойгу заявил следующее:

«Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень».

Источники «Русской Планеты» считают, что отставка Королёва — следствие множества различных факторов — возраста (предельный возраст на военной службе — 65 лет, но может быть продлён до 70 лет), конфликтов с оборонно-промышленным комплексом, недостаточных темпов импортозамещения и обновления флота.

«О неизбежной отставке Королёва говорили с конца 2018 года. Для него это не было новостью. Его назначение, если так можно выразиться, было «временной мерой». Сам Королёв — большой профессионал, человек, который досконально знает проблемы флота и особенности службы. Он приложил максимум усилий, чтобы обеспечить присутствие ВМФ в Мировом океане», — охарактеризовал деятельность Королёва источник РП в военных кругах.

Собеседник нашего издания придерживается мнения, что перед Королёвым были поставлены «практически невыполнимые задачи», связанные с обновлением ВМФ и присутствием в Мировом океане

По его словам, в 2018 году военно-политическому руководству стало понятно, что почти все сроки сдачи кораблей и подлодок «уверенно ползут вправо».

«Чтобы не вызывать шумиху, было решено сменить командующих флотами и главкома ВМФ на майских праздниках. Основная причина отставки Королёва, которому на самом деле могли продлить возраст службы, заключается в медленных, как считают наверху, темпах перевооружения. Однако в этой ситуации стоит искать виновных не на флоте, а в ОСК со всеми её причудами», — сказал собеседник РП.

Источник «Русской Планеты» в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) полагает, что роковую роль для Королёва сыграл постоянный пересмотр технических заданий по новым проектам, а также ремонту и модернизации действующего корабельного состава. Именно этот фактор стал причиной переноса сроков сдачи кораблей заказчикам.

«При Королёве была продолжена практика постоянных изменений в техзадания и проектную документацию. Флотские не могут определиться с тем, что им нужно, а корабелы вынуждены под них подстраиваться. Естественно, что это вызывало многочисленные споры, которые не идут ни на пользу промышленности, ни на пользу ВМФ. Руководство страны не могло не замечать таких проблем и последствий, к которым они приводят», — сказал собеседник нашего издания.

В связи с этим он недоумевает, почему Королёва переводят на высокопоставленную должность в ОСК. Однако, скорее всего, смена места работы для экс-главкома ВМФ — это не почётная отставка, а очередная попытка руководства РФ улучшить диалог военных и промышленников.

Например, с 2018 заместителем министра обороны России работает Алексей Криворучко, который ранее трудился на высокопоставленных должностях в промышленном секторе. Последние четыре он возглавлял концерн «Калашников» и наверняка осознал множество трудностей, которые возникают в процессе переговоров между Минобороны и ОПК.

Новый главком ВМФ Николай Евменов — один из самых профессиональных адмиралов России

В 2003 году он закончил Военную академию Генштаба, потом командовал соединением атомных подводных лодок (АПЛ) Тихоокеанского флота. В 2012 после «обкатки» на ТОФ Евменов был переведён на Северный флот.

Что ожидают от нового главкома ВМФ? Прежде всего, он будет отвечать за обновление подводного атомного флота. В ближайшие годы Россия должна получить несколько носителей «Посейдона» (АПЛ проекта 09851), подлодок проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень». Строительство данных кораблей имеет исключительное значение, так как они обеспечивают стратегическое сдерживание США.

«Борей» является носителем межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава». В ОСК для Северного флота строятся «Князь Владимир», «Князь Олег», «Князь Пожарский», для ТОФ — «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III»

Все эти подлодки, согласно текущим планам, должны быть сданы до 2021 года. Однако есть вероятность, что сроки сдвинутся вправо, учитывая, что на воду был спущен только «Князь Владимир», а достройка подводного крейсера после схода со стапелей занимает как минимум два года.

Хуже всего обстоят дела с проектом 885. Данные АПЛ должны стать охотниками за носителями МБР США.

«Ясень» — это российский долгострой. Субмарину «Казань» строят уже 10 лет, «Новосибирск» — шесть лет. Очевидно, что Евменов должен сократить цикл строительства остальных четырёх подлодок за счёт решения проблем в организации сложной многоуровневой кооперации

В отношении надводного флота Евменов с большой вероятностью продолжит проводить политику предшественников. ВМФ станет получателем десятков корветов и малых ракетных кораблей, вооружённых «Калибрами». Присутствие РФ в Мировом океане будет обеспечиваться в основном фрегатами (в перспективе ВМФ должен получить 12 сторожевых кораблей проекта 22350М), а не эсминцами и крейсерами.

На повестке дня стоит закладка одного атомного авианосца «Шторм», универсального десантного корабля типа «Прибой», головного эсминца «Лидер», увеличение темпов обновления больших десантных кораблей (БДК). Евменову придётся изыскивать средства на реализацию этих грандиозных для современной России проектов.