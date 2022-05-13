Нефтью и газом России заинтересовалась одна исламская республика
Афганистан собирается закупать нефть и газ у России. Об этом сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
По его словам, в настоящее время уже ведутся переговоры по разным направлениям, в том числе в сфере бизнеса и финансов. Перво-наперво исламская республика хочет обезопасить себя в вопросе энергоресурсов, поэтому так яро стремится наладить закупку топлива и газа. Гарвал добавил, что Кабул готов достичь определённых результатов в этом направлении, а потому планирует в ближайшем будущем подписать с Москвой конкретные соглашения.
Кроме того, поверенный в делах Афганистана подчеркнул, что настало время заняться реализацией проекта по строительству газопровода ТАПИ, который был запущен еще в конце 2015 года, но не доводился до ума из-за нескончаемых конфликтов в республике, передает РИА Новости.