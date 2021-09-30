«Не-е-ет!»: Владимир Путин перед президентом Казахстана «не дал в обиду» амурского тигра
Президент России Владимир Путин не дал в обиду российского тигра перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
30 сентября главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Заседание проходило в формате видеоконференции. Казахстанская сторона заявила о планах восстановить популяцию тигров. Путина заинтересовало, водились ли хищники в Казахстане.
На это Токаев заявил, что последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия - перед началом Великой Отечественной войны они исчезли с территории Казахстана.
На это Путин поинтересовался, «где же их взять»?
Токаев ответил: «Тигр есть тигр, он везде более-менее одинаков, будь то Индия или Россия».
Путин возразил: «Не-е-ет! Нет, в России самый крупный тигр». Видео разговора президентов привел Telegram-канал Пул №3.
Ранее Путин и Эрдоган обсудили антитела к коронавирусу после переговоров в Сочи. У Путина их 15-16, у Эрдогана - более 100. На замечание коллеги о низких титрах российский президент заявил, что специалисты «как-то по-разному это считают».