Недруги Джо Байдена на Украине начали нервничать на фоне его победы на выборах

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Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин опасается мести Джо Байдена, который, судя по всему, выиграл президентские выборы в США. Шокин причастен к расследованию против газодобывающей компании Burisma, в которой один из высоких руководящих постов занимал сын Байдена Хантер.

По словам бывшего генпрокурора, Джо Байден будет мстить ему,

«Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливо и обоснованно, - заявил бывший генпрокурор. - Однако, не скрываю, у меня есть опасения относительно Байдена».

Также Шокин припомнил о его отравлении в Греции и не исключил, что к нему мог быть причастен Байден, передаёт СИ «Украина.ру». Тогда генпрокурор заявлял, что его отравили ртутью.

Напомним, официальных результатов президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, пока нет, но многие СМИ называют победителем кандидата от Демократической парти Джо Байдена.