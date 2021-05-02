Недовольство жителей Брюсселя локдауном вылилось более чем в сотню задержаний

Политика

В Брюсселе прошли массовые задержания противников локдауна. У некоторых нашли при себе холодное оружие и наркотики.

Около 127 человек были помещены под административный арест. Пять человек попали в изолятор по решению суда. Среди обвинений - сопротивление полиции, сбыт наркотических веществ.

В акциях приняли участие порядка двух тысяч человек. Для разгона протестующих, силовики применили водометы и слезоточивый газ, передает «Интерфакс».