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Политика
Недовольство жителей Брюсселя локдауном вылилось более чем в сотню задержаний
2 мая, 2021 17:52
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Michael Kappeler/dpa/Globallookpress
В Брюсселе прошли массовые задержания противников локдауна. У некоторых нашли при себе холодное оружие и наркотики.
Около 127 человек были помещены под административный арест. Пять человек попали в изолятор по решению суда. Среди обвинений - сопротивление полиции, сбыт наркотических веществ.
В акциях приняли участие порядка двух тысяч человек. Для разгона протестующих, силовики применили водометы и слезоточивый газ, передает «Интерфакс».
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