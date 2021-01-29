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«Недопустимое хамство» — Роскомнадзор и Google разошлись во взглядах на гимн России

Кирилл Савушкин
29 января, 2021 13:56
1 мин
Кирилл Савушкин
29 января, 2021 13:56
1 мин
Photo
Flickr

Роскомнадзор выступил с требованием по отношению к американской корпорации Google разблокировать на YouTube (принадлежит компании) материалы, содержащие гимн России.

Ранее, доступ к подобному контенту был ограничен видеосервисом под предлогом нарушения авторских прав. Как отметили в российском ведомстве, государственный гимн не является объектом данной категории.

«Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — приводит текст сообщения Роскомнадзора РБК.

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гимн России
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