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Политика
«Недопустимое хамство» — Роскомнадзор и Google разошлись во взглядах на гимн России
29 января, 2021 13:56
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Flickr
Роскомнадзор выступил с требованием по отношению к американской корпорации Google разблокировать на YouTube (принадлежит компании) материалы, содержащие гимн России.
Ранее, доступ к подобному контенту был ограничен видеосервисом под предлогом нарушения авторских прав. Как отметили в российском ведомстве, государственный гимн не является объектом данной категории.
«Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — приводит текст сообщения Роскомнадзора РБК.
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