«Недопустимое хамство» — Роскомнадзор и Google разошлись во взглядах на гимн России

Политика

Роскомнадзор выступил с требованием по отношению к американской корпорации Google разблокировать на YouTube (принадлежит компании) материалы, содержащие гимн России.

Ранее, доступ к подобному контенту был ограничен видеосервисом под предлогом нарушения авторских прав. Как отметили в российском ведомстве, государственный гимн не является объектом данной категории.

«Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — приводит текст сообщения Роскомнадзора РБК.