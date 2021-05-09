Политика

Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова представителем при рассмотрении вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение президента опубликовано в воскресенье на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года», - указано в документе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин изменил традиционное выступление по случаю Дня Победы, пишет ТАСС.