Новости – Политика
Политика
Небо закрывается. Назначен представитель в Федеральном собрании по вопросу выхода из ДОН
9 мая, 2021 18:46
1 мин
1 мин
MFA Russia/Global Look Press
Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова представителем при рассмотрении вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение президента опубликовано в воскресенье на портале правовой информации.
«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года», - указано в документе.
Ранее стало известно, что Владимир Путин изменил традиционное выступление по случаю Дня Победы, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку