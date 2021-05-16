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Политика
«Не зря многие давно просят». Сергей Миронов потребовал новое здание для Госдумы
16 мая, 2021 19:17
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Kremlin Pool/Global Look Press
Государственная дума нуждается в новом здании, считает глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Таким образом он прокомментировал инцидент с оторванной буквой на вывеске здания.
«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась», — написал Миронов в социальной сети.
Напомним, 15 мая в столице России со здания Госдумы слетела буква «А», оставив слово «Государственная» без нормального окончания. Вскоре вывеску починили.
Миронов подчеркнул, что случившееся «не тонкий намек» и это может означать, что Госдума нуждается в новом здании, пишет ФАН.
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