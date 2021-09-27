Не в пример другим: Джо Байден в третий раз публично подставил руку под иглу
Президент США Джо Байден получил третий, так называемый бустерный, укол вакциной от коронавируса. Процесс был показан в эфире американских телеканалов.
Президент пошутил насчет своего возраста, отметив, что он гораздо старше 65 лет, хотя так не кажется, и именно по причине возраста 78-летний Байден решил сделать бустерный укол.
Американский лидер подчеркнул, что бустерная вакцинация важна, но гораздо важнее сделать так, чтобы как можно больше людей прошло первоначальную вакцинацию. Напомним, первые два укола американский президент получил также публично.
Отметим, президент РФ Владимир Путин также привился от коронавируса. Первоначально сообщалось, что он сделал укол, но какой именно вакциной – не уточнялось. Позднее глава РФ сам признался, что укол ему поставили «Спутником V». На данный момент известно о двух прививка российского президента, при этом ни одни из уколов не был сделан публично.