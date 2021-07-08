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Политика
Не уверенная в действенности российских вакцин Франция обратилась к ЕС с просьбой
8 июля, 2021 10:09
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Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/
Франция обратилась к странам-партнерам по Европейскому союзу с просьбой насчет российских и китайских вакцин от коронавируса. Страна не хочет, чтобы их признавали.
Об этом рассказал госсекретарь при МИД Клеман Бон.
Позиция Парижа такова: граждане должны получать вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По словам Бона, таких препаратов немного - всего четыре.
К другим средствам от коронавируса Франция относится категорически и призывает страны-партнеры: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам». Об этом представитель МИД сказал в эфире канала France 2.
Напомним, Евросоюз не дал одобрение российским вакцинам. Не исключено, что этого никогда не произойдет.
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Россияне выбирали бы европейские вакцины от коронавируса в случае их регистрации в стране или предпочитали отечественные?
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