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«Не уважают власть»: в столичной подземке идут массовые увольнения

Сергей Михневич
15 мая, 2021 18:49
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 18:49
1 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

В московском метрополитене идут массовые увольнения сотрудников из-за слитой базы сторонников политика Алексея Навального. Об этом сообщил зампредседателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков.

Шеляков сообщил, что не знает точное количество уволенных и оценил его от 100 до 200 человек. Уволенные сотрудники называют причиной своего увольнения слитую базу людей, зарегистрировавшихся на митинг Алексея Навального. Некоторым из уволенных руководители объяснили такое решение тем, что работники «не уважают власть».

Сейчас участники профсоюза столичной подземки собираются подать жалобу в прокуратуру на незаконное расторжение трудового договора, сообщает «Дождь».

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